Harry Kane podría salir del Tottenham

El goleador Harry Kane dejó en claro su pasión y apego que tiene por el Tottenham, escuadra de la que es capitán y referente, aunque no descartó la posibilidad de buscar nuevos horizontes a corto plazo.

“¿Salir del Tottenham? Es una de esas cosas que no podría decir que sí y no podría decir que no. Amo y siempre amaré a los Spurs, pero si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo”, declaró el inglés a una televisora londinense.

Kane se aprovecha actualmente del parón vivido en el futbol mundial, a causa de la pandemia de COVID-19, para recuperarse de una lesión muscular que lo ha alejado de las canchas desde el pasado mes de enero.

“Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top. Desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido ganar títulos. Es algo difícil de aceptar como jugador, quiero ganar en todo lo que hago, pero cuando nos acercamos y no lo logras es difícil de aceptar”, agregó.

Aprovechó para manifestar su confianza en el entrenador portugués José Mourinho, quien tomó las riendas del Tottenham tras la destitución del argentino Mauricio Pochettino y no pudo formar un proyecto desde cero.

