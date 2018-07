Hamilton renueva con Mercedes hasta 2020

Five and a half years together... It’s not been bad, has it @LewisHamilton



4⃣4⃣ Wins...

5⃣0⃣ Poles...

7⃣5⃣ Podiums...

3⃣ @F1 World Titles...



And we’re only just getting started!



TWO more years!! #HamiltonAnnounced #LH44 pic.twitter.com/qEOoR1kOfR

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 19 de julio de 2018