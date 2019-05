Hamilton: Rápido e insuperable

Lewis Hamilton superó a su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas, para llevarse ayer la pole para el Gran Premio de Fórmula Uno de Mónaco, al tiempo que Ferrari tuvo otra errática actuación.

Hamilton gritó “¡Sí, sí, sí!” luego de su segunda pole de la campaña, que frenó las esperanzas de Bottas de llevarse su cuarta seguida. Hamilton superó el registro del finlandés en su última vuelta y dedicó su récord de 85 poles a Niki Lauda.

El tres veces campeón, amigo y mentor de Hamilton, falleció el lunes a la edad de 70 años, menos de un año después de un trasplante de pulmón. Una ceremonia especial en honor a Lauda será realizada antes de la carrera.

Lauda jugó un papel clave para convencer a Hamilton a sumarse a Mercedes en 2013 tras dejar McLaren y el británico ha ganado cuatro de cinco títulos bajo la tutela del austriaco.

“Esta es una de las mejores poles que pueda recordar. Hemos tenido mucho éxito a lo largo de los años, pero no hay una pole que sea tan especial como ésta. No he tenido mucho éxito en Mónaco, y no he tenido una vuelta perfecta, pero ésta está cerca”. Lewis Hamilton, piloto de Mercedes