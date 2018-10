Habrá limpia en Leones Negros si no califican a Liguilla

No es para menos. Leones Negros ha tenido un mal torneo, pero pese a lo irregular que se ha mostrado todavía tiene oportunidad de salvar el Apertura 2018 y calificar a la Liguilla por el título, y será mejor lograrlo porque de lo contrario el presidente Alberto Castellanos aseguró que en diciembre habría limpia.



''Técnicamente sería un fracaso. Pero no solamente es calificar, lo que vale es regresar a primera división y la oportunidad la tendríamos hasta el siguiente torneo en caso de no calificar. Si fuera así, tendremos que hacer ajustes en diciembre''.



Castellanos estuvo presente en el entrenamiento del equipo, que se realizó esta tarde en el Estadio Jalisco y no sé guardó nada, el mensaje para la plantilla es claro.



''Si no se pudiera conseguir el objetivo que tenemos, tendríamos que traer a otros jugadores y dar de baja algunos que no han estado. De no calificar es fracaso rotundo. Veo al equipo con dudas, haya equivocaciones y entiendo que se han dado varias circunstancias, como lo de Valdez, que estuvo un mes enfermo, que Vidrio apenas comenzó a trabajar futbol, pero todavía queda torneo para revertir la situación''.



Castellanos mencionó que el cuerpo técnico está enterado de la situación, de los diferentes escenarios que se pueden venir y lo único que le queda, es lograr resultados que lleven al equipo a otra posición.

