Guzmán pide paciencia a la afición del Atlas

Sin importar que se esté en el sótano de la tabla general con sólo cuatro puntos, tampoco que se luche codo a codo con Lobos, Veracruz y Querétaro por mantener la categoría de la Primera División, pero el presidente de los Rojinegros del Atlas, Gustavo Guzmán pidió paciencia a la afición, esa que casa 15 días registra buenas entradas en el Estadio Jalisco para apoyar al equipo, sin importar si los resultados son buenos o malos.

También señaló que hay jugadores en la plantilla, sobre todo los que llegaron como refuerzo, que han quedado a deber, en específico habló del peruano Alexi Gómez, no así de Ángelo Herníquez y Cristopher Toselli, quienes siguen con el beneficio de la duda por parte de la dirigencia.

"Alexi nos ha quedado a deber. La rompió allá siendo el uno de la Liga, nos ha pasado con muchos. Henríquez no siento que nos deba tanto, lo veo adaptándose mejor, fue bien estudiado, no tiene problemas de cultura, ni familiar. Nos va a dar y el portero no puedo juzgar, siento que va a cumplir. Pido paciencia que es repetitivo", dijo el presidente del Atlas.

Guzmán reconoció que la gente le insulte cada que tiene oportunidad, pero no dejó de recalcar que por más que se le digan de cosas, la fanaticada seguirá yendo al Estadio Jalisco a apoyar a sus Zorros.

"Estamos conscientes de la realidad deportiva por la que atravesamos, no es la que merece Atlas y mucho menos la gran afición Rojinegra."



-Gustavo Guzmán. — Atlas FC (@atlasfc) 20 de febrero de 2018

"Somos la tercera asistencia al estadio, me mentarán la madre pero ahí están, pero que sigan mentando la madre y sigan diciendo fuera Guzmán, con esos estoy apenado y me muero de ganas de darle la vuelta", platicó.

