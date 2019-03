Guillermo Hoyos deja claro que no renunciará

Luego de la quinta derrota de manera consecutiva en el Clausura 2019, el técnico del Atlas, Guillermo Hoyos, precisó que no rehuye a sus responsabilidades, por eso salió a dar la cara ante los medios de comunicación tras caer ante el Cruz Azul, pero no dará un paso al costado y eso, se lo deja totalmente a la directiva, porque es una pregunta para ellos.

"No es una pregunta para mí, no vengo a tocar ese tema aquí porque es una situación que no corresponde. Hoy nos toca la derrota, por eso es que estoy aquí, pude haber mandado a algún colaborador, pero no, vine aquí y respondí a preguntas directas. Personalmente no me escondo".

El estratega está seguro que puede revertir la situación, que hay algunas fallas que deben corregir, pero así es el futbol, hoy le toca estar abajo y esta situación pasará, no es eterno este mal paso que traen.

"Buscamos hacer el mejor partido posible. Es un gran bache, es responsabilidad mía, es cierto que ese bache el mismo jugador tiene que salir, eso es normal y es como cuando llegaron los triunfos. Se tiene que recuperar gente, no escapo a ninguna responsabilidad y en la derrota estoy parado, más allá de la situación que estamos viviendo. Entiendo a la gente que está enojada porque el equipo de sus amores no gana".

El técnico del rojinegro no contestó a pregunta directa si la dirigencia le había ofrecido ya un acuerdo para que se retirara del equipo, ya que repitió, es una respuesta que la directiva debe dar.