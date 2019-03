Caixinha se fue satisfecho tras triunfo ante Atlas

El accionar individual y colectivo del Cruz Azul dejó tranquilo al técnico Pedro Caixinha, quien lo único que reprochó a su equipo, en tono de broma, fue que no hayan por lo menos hecho un gol más al Atlas, y en su partido 50 dirigido en México, lo celebra con triunfo.

"Los jugadores se sienten confortables, fue un cotejo muy equilibrado y muy serio el que hizo mi equipo. Fueron contundentes en el momento que debieron, incluso tuvimos un par de ocasiones más para hacer gol. Tienen encuentro competente el que hizo mi equipo".

El técnico precisó que su equipo con la victoria está tomando más confianza, lo cual se refleja con actuaciones como la de Orbelín Pineda, quien poco a poco va agarrando el futbol que mostró hace algunos torneos, así como la mayoría del equipo.

"El lunes nos metemos al trabajo de nuevo, porque no hemos ganado nada. Tenemos 15 puntos, estamos en la fecha 10 y queda mucho por delante".

Desde su óptica la curva de rendimiento que tiene el equipo va a la alza, lo cual es excelente porque llegaría muy bien a la recta final del torneo Clausura 2019.

"Cualquier entrenador que venga al futbol mexicano y no es campeón, no puede sacar un balance. Nosotros tenemos esa voluntad y ese objetivo (ser campeones), solamente estaré satisfecho en esta institución, en este club, porque tengo todo el apoyo del club cuando gane la novena. Hacer balance de 50 partidos ahora no tiene caso".