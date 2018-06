Guadalajara, sucursal de Corea

No fueron los mexicanos los que hicieron entrar en euforia, los goles de Lozano, Hernández o Vela brillaron por su ausencia; en esta ocasión fueron los asiáticos los que levantaron a los tapatíos de sus asientos, convirtiendo a Guadalajara en una sucursal de Seúl, Corea del Sur, con sus goles y con la eliminación de Alemania.

Y es que la frustración de ver cómo caían los goles de Suecia, pasó a alegría con las anotaciones coreanas, y ahora sí se pudo respirar tranquilo y ahora a esperar rival en Octavos de Final de Rusia 2018.

El restaurante Partners and Brothers en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue testigo de la hazaña, no del Tricolor, sino de Corea, sus goles y su emoción. No importó llegar tarde al trabajo o a sus labores cotidianas, todos querían ver a la Selección, pero nunca se pensó que la real atención estaría finalmente en Corea que derrotó a Alemania y ahora todo fue ''Corea, hermano, ya eres mexicano''.





