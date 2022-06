Grupo Orlegi va por el Sporting de Gijón

En una operación que rondaría los 42 millones de dólares, el presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, estaría cerrando la compra oficial del Club Sporting de Gijón de la Segunda División de España, y con esto los clubes que están a su cargo seguirían en aumento.

La firma de la compra-venta se podría llevar a cabo en Madrid y se daría luego de que en meses pasados se cayera la intención de adquirir previamente al Real Zaragoza, también de España; ahora, Irarragorri añadiría otro club además de Atlas y Santos Laguna.

Alejandro ya había sido dueño de clubes como la Jaiba Brava de Tampico Madero en la Liga de Expansión, pero dejó de serlo cuando éste equipo se fue a La Paz, Baja California; además de haber tenido a su cargo a los Venados de Mazatlán y a los Yaquis de Ciudad Obregón, ambos en el beisbol mexicano de invierno.

Con esto, el empresario de Grupo Orlegi estaría aumentando su “multipropiedad”, actividad que él mismo reprueba

“Si a mí me preguntas si es bueno que un grupo tenga más de un equipo, en la misma Liga, te digo que no, no es lo ideal. Pero la Liga MX nos da esa oportunidad y hemos decidido tomarla”, indicó en un foro con algunos aficionados de la Laguna.

“No es un secreto. Nosotros creemos en un esquema de multiequipos que puede beneficiar el camino de los clubes”.