El novato Óscar González resolvió el juego de playoffs que más entradas permaneció empatado 0-0 en la historia, al inaugurar la entrada 15 con un jonrón, para que los Guardianes de Cleveland superaran ayer 1-0 a los Rays de Tampa Bay, barridos en la serie de comodines.

González, quien llega al plato acompañado de la canción de Bob Esponja, encontró un cutter de Corey Kluber, con cuenta de 1-0, y envió la pelota por encima de la barda de 19 pies entre el jardín izquierdo y el central, para desatar la celebración enloquecida en el Progressive Field.

Fue el lanzamiento número 432 en el encuentro de casi cinco horas.

Mientras el dominicano recorría las bases y sus compañeros se congregaban cerca del plato, buena parte de los 34.971 fanáticos festejaban, luego que la campaña de Cleveland, ya sorpresiva, adquirió nuevos tintes de cuento de hadas.

El equipo más joven de las mayores abrirá el martes en Nueva York la Serie Divisional, a un máximo de cinco juegos, ante los Yankees, campeones de la División Este de la Liga Americana.

Cleveland desafió los pronósticos durante todo el año, en su primera temporada después de adoptar el mote de Guardianes. Inesperadamente, el equipo conquistó la División Central.

La afición de Cleveland está ilusionada con su equipo y sueña con llegar a la Serie Mundial. AP/D. Dermer

Ahora, ha barrido en dos juegos a los Rays, más experimentados. Enfrentará a los Yankees, de grandes bates y nómina más elevada.

González fue uno de los 17 jugadores que debutaron esta campaña con Cleveland. Así, lo más apropiado era quizás que le correspondiera definir el encuentro.

"No creo que para ese momento estuviéramos preocupados por eso", dijo el manager Terry Francona. "Pudo ser cualquiera de los viejos jugadores. No nos importa. No tenemos preferencias, pero nos alegra que él haya conseguido ese batazo.

Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 6-0, Randy Arozarena de 5-1. Los dominicanos Wander Franco de 5-1, Vidal Bruján de 2-1, Manuel Margot de 5-1, Francisco Mejía de 3-0, José Siri de 6-0. El colombiano Harold Ramírez de 6-0. El mexicano Isaac Paredes de 2-1. El panameño Christian Bethancourt de 2-0. El venezolano David Peralta de 1-0.

Por los Guardines, los dominicanos Amed Rosario de 5-0, José Ramírez de 6-0, González de 5-2 con una anotada y un producida. El venezolano Andrés Giménez de 5-0.