Aceptar la eliminación en el premio de casa es complicado, en especial para Checo Pérez luego de haber quedado fuera del Gran Premio de México tras un impacto con Charles Leclerc. El tapatío habló con los medios sobre lo que sucedió en el Autódromo Hermanos Rodriguez.

"No ha sido una temporada ideal, así pasa en los pilotos, pero seguimos segundos en el campeonato, seguimos con oportunidades para las próximas tres carreras y todo puede pasar", aseguró Pérez.

Ante la pregunta de si no cree que fue precipitado intentar un rebase tan peligroso, en una carrera tan larga como la del Gran Premio de México que está pactado a 71 vueltas, el mexicano aseguró que el día de hoy solo pensaba en ganar:

"Es un circuito muy difícil de pasar, en cuanto empiezas a seguir, lo tuve los dos años pasados, lo tuve en la curva con Hamilton, peleando con él y sobrecalentando todo, es un circuito en donde prácticamente donde empiezas terminas, un poco como Mónaco, vi la oportunidad y fui por él".

A pesar del abandono, Checo Pérez aseguró que si volviera a estar en esa situación, corriendo en casa "lo volvería a hacer" y que se va "muy orgulloso de todo el trabajo en el equipo, lo he dado todo de principio a fin y soy consciente de que tomé un riesgo muy grande".

Hablando sobre Charles, el de Guadalajara aseguró que "no pensaba de verdad que Leclerc iba a frenar tan tarde, iba por en medio, porque ya lo había pasado y no lo esperaba. No esperaba que iba a estar ahí”.

Este es el segundo abandono para Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de México, el primero fue en la edición celebrada en 2018.

