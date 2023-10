El piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez ha demostrado durante más de 10 años dentro de la Fórmula Uno su talento, trabajo y capacidad, cualidades que lo harían ideal para estar dentro de cualquier escudería, al menos así lo ha reconocido el director de Alfa Romeo, escudería que está en proceso de transformación a Audi.

En una rueda de prensa celebrada en el Autódromo Hermanos Rodriguez, Alessandro Alunni Bravi reconoció el talento de Pérez y ante una pregunta directa aseguró que nunca descartaría al mexicano como una opción para unirse a su escudería. La declaración llegó justo cuando Alessandro habló de los planes que tienen en Audi para armar a su equipo en el futuro:

"Es uno de los pilotos top y nosotros estamos buscando pilotos top para el futuro. Checo es uno de ellos así que es posible y es una opción, pero eso no implica que quiero tener un titular que diga que 'Checo Pérez estará en Alfa Romeo o Audi' pero es un piloto fuerte, un piloto top, pero estamos viendo todas las opciones posibles y no excluimos a nadie".

El jefe de Alfa Romeo también habló sobre la rivalidad que existe entre Pérez y Verstappen y dijo que en realidad se trata solo de una percepción de los aficionados:

"No me gusta esta 'rivalidad' de los aficionados porque los pilotos son fuertes y les gusta competir, pero siempre hay un límite, se respetan mutuamente entonces, en realidad esto es solo una percepción" y aprovechó para hablar del gran trabajo que está haciendo Pérez en la temporada pues, dice, no es fácil estar compitiéndole a un piloto como Verstappen.

"Max merece mucho respeto y lo que está haciendo Checo, estando ahí, estando cerca de él no es sencillo. Cuando tienes como compañero a alguien como Max es complicado porque no tienen debilidades, no cometen errores y no es fácil competir con ellos. No significa que los demás pilotos no sean buenos, significa que cuando estás en un nivel tan alto como este de la Fórmula Uno y existe una pequeña diferencia habrá huecos que ellos llenarán".

