En una clasificación apretada, en donde todos los tiempos estaban muy parejos, una distracción, una ligera falla o un breve error sería la diferencia y así le sucedió al piloto Sergio "Checo" Pérez, quien no pudo acceder a la Q3 y por ende, tendrá que salir desde la P11 en el Gran Premio de Emilia-Romagna este domingo. Así reaccionó el mexicano.

Pérez Mendoza aclaró que la estrategia de los neumáticos fue una de las razones por las cuales falló en su intento de tener un mejor rendimiento y meterse a la Q3, ya que las gomas no tenían suficiente agarre en ocasiones y en otras era mucho mayor, lo que lo descontroló.

"(Fue una) Gran preparación para la calificación, hemos jugado bastante con el auto y en la Q1 no pude usar neumáticos nuevos porque cuando los iba a usar por primera vez decidimos guardarlos y entonces fuimos con el mismo neumático para la Q2 en mi primer intento, neumáticos usados y cuando pongo el neumático nuevo gané mucho grip trasero y me fui recto en la curva siete y en general gané mucho más grip de lo que esperaba en la parte trasera del auto y creo que eso nos perjudicó, los márgenes eran muy cortos y sí, una décima hizo la diferencia en nuestra calificación", apuntó el piloto de Fórmula 1 (F1).

Al final, Checo lamentó el hecho de no haber podido entrar en ritmo en ningún momento con el RB20, contrario a lo que sí pudo hacer Max Verstappen, quien logró la "pole position" para la carrera del domingo.

"Creo que teníamos mucho más potencial, no lo pudimos mostrar en ningún momento obviamente Max lo mostró y ha hecho un gran trabajo para poner el auto ahí, pero de mi lado no pudimos demostrarlo al final, las mejoras que pudimos haber hecho fue una calificación que no pudimos entrar en ritmo en ningún momento", complementó el piloto tapatío.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF