¡Ya es oficial! El francés André-Pierre Gignac se queda dos años más con Tigres. En redes sociales, el delantero francés lo hizo oficial.

“Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución”, expuso el jugador de 37 años de edad.

El delantero felino terminaba su contrata con los felinos hasta diciembre del 2023, sin embargo, la directiva comandada por Mauricio Culebro, quiso adelantarse y amarrar al francés por dos años más, por lo que con esto, André estaría retirándose prácticamente con el equipo de Tigres, a la edad de 39 años.