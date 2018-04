Gerardo Espinoza ya planea el próximo torneo

El técnico interino del Atlas, Gerardo Espinoza, aprovechó la visita que realizó el presidente del equipo Gustavo Guzmán, para saber qué tan contento está con su trabajo realizado hasta el momento y se encontró con buenas noticias.



"Está contento, se da cuenta que estamos trabajando, cumpliendo con lo que dijimos y simplemente más tranquilo porque los resultados están llegando. Me dijo que podía contratar a quien yo quisiera para el siguiente torneo, ya estamos haciendo planeaciones pero de mi parte estoy enfocado en Querétaro".



Las posibilidades para que siga como técnico para el campeonato entrante son muchas, de la plantilla actual no se metió mucho para decir quiénes se irían, porque aseguró que elementos como Ángelo Henríquez o Ravel Morrison, están trabajando con mucha humildad dando todo en cada entrenamiento.



"Son muchachos buenos, interesantes y al final del campeonato veremos su situación. Igual yo nada más tengo contrato lo que resta del actual torneo y al final, veremos que decide la directiva, con quien si he tenido avances respecto a seguir y eso me ilusiona mucho".



El técnico quiere terminar el campeonato ganando los tres encuentros que le faltan al zorro, ante el Querétaro, Chivas y Pachuca, para terminar lo mejor ubicado posible en la tabla general.



Felicita a Chivas

El técnico interino del Atlas, felicitó a Chivas por su pase a la final de la Concachampions y espera que hagan un excelente papel, cuando definan el campeonato ante el Toronto.



"Me parece bueno, positivo, definitivamente. Más allá de que sea nuestro rival deportivo, les felicito, les deseo lo mejor para lo que viene".

