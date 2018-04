Gerardo Espinoza seguirá confiando en jóvenes

Una de las consignas que tiene el técnico interino del Atlas, Gerardo Espinoza, es darle proyección a la cantera, oportunidad a los jóvenes que la merecen y aseguró que no cambiará, si un novato está en mejor momento que uno de experiencia, se irá a favor del canterano, así lo puntualizó.

''Tienen igual o más calidad que las generaciones anteriores, pero será importante el tema de la mentalidad, la ambición que tengan para mantenerse en esa posición, ya que no solamente es dar un buen partido, ahora tienen que demostrar que no fue un golpe de suerte. Deberán mostrar que están preparados para estar en primera''.

Espinoza se ilusiona pero no quiere creer todo lo que lee o escucha, sabe que tiene posibilidades de quedarse como técnico para el campeonato entrante, pero prefiere ver a corto plazo, porque hay otras prioridades.

''Me ilusiona la posibilidad, trabajo todos los días para ver si puedo lograrlo y lucharé en los entrenamientos para que los muchachos estén al 100 por ciento en los partidos. Esto es futbol, necesito estar más concentrado en la actualidad del equipo, aunque sí se están analizando algunas cosas para el torneo entrante''.

Atlas no pudo conseguir una cancha de pasto sintético para entrenar esta semana, de cara al encuentro ante Tijuana, así que buscarán adaptarse durante el calentamiento a las circunstancias del terreno de juego.

''Feliz por todo esto, pero me compromete y he estado trabajando más, porque no podemos quedarnos con la imagen de dar un solo partido, debemos tener más buenas actuaciones. Todavía no tengo un equipo definido para enfrentar a Xolos, veo el estilo, cómo están mis jugadores y de ahí parto, quizá realice alguna variante'', indicó el estratega.