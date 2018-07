Geraint Thomas, virtual ganador del Tour de Francia

El galés Geraint Thomas (Sky), virtual ganador del Tour de Francia, tras ser tercero ayer en la contrarreloj individual, en la vigésima y penúltima etapa, no pudo reprimir las lágrimas al entrar en meta.

“La última vez que lloré fue cuando me casé (hace año y medio). No sé qué me pasó. Me siento en una nube. Me sentí fuerte en la contrarreloj”, señaló el galés.

Thomas, que sacaba dos minutos y cinco segundos antes de esta contrarreloj al segundo clasificado, Tom Dumoulin (Sunweb), campeón del mundo de la especialidad y ganador de la etapa, solo perdió 14 segundos respecto al holandés.

“No sé qué decir. Es simplemente lo máximo. No pensé en la posibilidad de ganar el Tour de Francia en las tres semanas de carrera y de pronto... he ganado la carrera. No puedo hablar. Es simplemente increíble”, dijo el británico.

Tras las bonificaciones de la etapa, Thomas saca ahora un minuto y 51 segundos a Dumoulin, que se aseguró la segunda plaza, y dos minutos y 24 segundos a su compañero de Sky, Chris Froome, que entró a un segundo del holandés y recuperó la tercera plaza, que había perdido el viernes.

Para Thomas la clave del Tour estuvo en la fortaleza del Sky. “Hemos sido fuertes individualmente y como equipo. Tenemos grandes corredores, y aunque siempre hay críticas, nosotros trabajamos para ser los mejores, tenemos un estilo, buena cabeza y buenas piernas”.

El ciclista de Cardiff superó dudas sobre él mismo, pero tenía claro que debía vivir al día y vigilar a Dumoulin. “Iba día a día y algunos no creían en mí. Yo hacía mi trabajo y me tenía que dedicar a seguir a Dumoulin. Me tomaré una cerveza y una hamburguesa para celebrar este triunfo, pero eso en París”.

Thomas destacó al holandés como principal rival y recordó los apuros que le provocaron otros corredores, como el español Mikel Landa o el francés Romain Bardet. “Dumoulin corre bien, de manera calculada, sabe leer la carrera y su comportamiento siempre es controlado. Landa y Bardet nos presionaron en la montaña y pasamos apuros, pero seguimos juntos en el equipo”.

CLASIFICACIÓN

Podio tras la etapa 20

1. Geraint Thomas 80 h 30:37.

2. Tom Dumoulin a 1:51.

3. Chris Froome a 2:24.

4. Primoz Roglic a 3:22.

5. Steven Kruijswijk a 6:08.

6. Romain Bardet a 6:57.

7. Mikel Landa a 7:37.

8. Daniel Martin a 9:05.

9. Ilnur Zakarin a 12:37.

10. Nairo Quintana a 14:18.