Gareth Bale, convocado por Gales para la fecha FIFA

Gareth Bale, que no juega desde que se lesionara en una pantorrilla con Gales el 13 de octubre, fue convocado por su selección, este martes para los duelos de clasificación para la Eurocopa 2020 frente a Azerbaiyán y Hungría.

El atacante del Real Madrid jugó por última vez en el empate 1-1 ante Croacia, cuando logró un gol, el 13 de octubre.

Desde entonces no ha estado disponible para su técnico Zinedine Zidane. La semana pasada recibió un permiso del Real Madrid para viajar a Londres, alimentando las especulaciones sobre una posible salida del club en el mercado de enero.

"No fue una gran lesión, pero es una preocupación. Estoy en constante contacto con él, confía en que estará preparado para el partido. Se le está siguiendo día a día. La última vez que hablé con él estaría seguro de que llegaría", justificó el seleccionador galés Ryan Giggs.

"De momento no está listo, no está preparado para entrenar con normalidad", dijo Zidane, quien, no obstante, admitió que "su país tiene derecho a convocarlo, es una fecha FIFA".

"El jugador lo que quiere es estar bien, es el primero que sufre, pero vamos a ver cómo está esta última semana y luego cómo va con su selección, si va a estar listo o no", añadió el técnico blanco este martes, en la víspera del duelo ante el Galatasaray en la Champions.

Gales, semifinalista sorpresa de la Eurocopa 2016, juega ante Azerbaiyán el 16 de noviembre y frente a Hungría el 19 dos partidos cruciales para regresar a la máxima competición continental de selecciones.

Giggs también llamó a su otra estrella, el centrocampista de la Juventus Aaron Ramsey, que podría jugar su primer partido en la clasificación tras superar un problema en el muslo.

