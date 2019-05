Gael Sandoval ve oportunidad de revancha en el Apertura 2019

Gael Sandoval tene, al igual que el resto la plantilla de Chivas, una espina clavada que quiere sacarse en el Apertura 2019, para regresar a Chivas a los lugares que merece en la Liga MX siendo protagonista, marcando la pauta con una propuesta alegre, equilibrada sí, pero ganadores y con esto, los fantasmas del descenso desaparecerán.

“Totalmente, es un reto para todos y en aspecto personal así lo veo. Es una oportunidad de demostrarme a mí mismo obviamente y después a la gente, para ponerlo al servicio del equipo, del entrenador”.

El descenso no pasa por la mente de Sanddval, porque aseguró que la calidad a nivel conjunto e individual, es mucho mejor de lo que refleja la cantidad de puntos obtenidos en el campeonato pasado o el nivel que tuvieron en el Clausura 2019.

"Es obviamente un campeonato de revancha, tendremos nada de margen de error”.

El extremo se dice renovado en lo mental, siente al igual que sus compañeros la seguridad de que harán un excelente torneo porque todos trabajaron en el aspecto psicológico: “cada quien tiene sus formas de saber qué sigue en el aspecto futbolístico, personal y obviamente para crecer como persona. Me ayudó mucho estar de vacaciones, estuve con mi familia”.

Respecto a refuerzos, Sandoval afirma que siempre las puertas estarán abiertas para quien sea que llegue para aportar, que tenga calidad y sume para llevar al equipo a instancias importantes, que sería la Liguilla, de la cual el Rebaño ha estado ausente en los últimos cuatro campeonatos.

“Siempre será importante que llegue alguien para aportar, ya lo decidirá la directiva. No he tenido contacto con Jair (Pereira), le deseo lo mejor y somos compañeros de profesión. Con el técnico Tomás Boy no he tenido mucho contacto para saber qué mejorar, pero ya habrá charlas para saber qué debo mejorar. Tiene una forma de trabajar a la cual le debemos aprender todos”.

Sandoval aseguró que “estamos listos para iniciar otro torneo, con metas grupales y personales. Viene bueno el torneo. Nunca hay margen de error, esperamos que sea muy bueno, es obviamente un campeonato de revancha, tendremos nada de margen de error”.

RR