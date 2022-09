La tenista Emma Raducanu pisará nuevamente tierras tapatías este año. La británica recibirá uno de los wild cards para estar en el main draw del Guadalajara Open Akron WTA 1000.

Será la segunda vez que Emma, ubicada actualmente en el lugar 66 del ranking mundial, se presente en Jalisco, ya que en febrero participó en el WTA 250 de Zapopan.

La semana pasada, Raducanu (19 años) alcanzó las semifinales en el torneo WTA 250 de Korea, instancia en la que enfrentó a Jelena Ostapenko.

La mediática jugadora quiere mostrar ese nivel que la llevó a romper todos los pronósticos el año pasado, al conquistar el título del US Open, proveniente del torneo de calificación y sin ceder un solo set. En aquella final se impuso a otra de las grandes promesas del tenis femenil, la canadiense Leylah Fernández.

Al final de la temporada 2021 Raducanu concluyó entre las 10 primeras del ranking. Hasta la semana del 29 de agosto de este año aparecía en el sitio 11 de la clasificación mundial.

En la primera semana de agosto, durante el Citi Open, la jovencita explicó lo orgullosa que se siente por la manera en que ha enfrentado todo lo que se genera a su alrededor. "Sabía que este año iba a ser bastante complicado, tratando de encontrar mi lugar en este nivel".

"He aprendido que soy bastante resiliente, me han derribado y me levanto cada vez". dijo a la prensa.

Después de ser campeona del Abierto de Estados Unidos las expectativas creadas a su alrededor aumentaron, sin embargo la británica mantiene vivo el espíritu de competencia y asegura que busca evitar las presiones para enfrentar cada partido como si fuera el último.

Con nuevo entrenador (el ruso Dmitry Tursunov) y el deseo de hacer un buen papel en Guadalajara, Raducanu se une a las figuras que buscarán coronarse en el Guadalajara Open Akron 1000.

OF