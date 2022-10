El primer día de actividades dentro del GDL Open AKRON necesitaba un partido digno de la categoría y en ese sentido Belinda Bencic y Leylah Fernandez no decepcionaron. En un duelo dramático, fue la suiza Bencic quien logró quedarse con la victoria en tres sets 7-5, 6-7 (10-12) y 6-3 ante la canandiense.

A pesar de que Leylah Fernandez contaba con el apoyo del público que se dio cita al Estadio, fue Belinda Bencic quien pudo adjudicarse la victoria para clasificar de esta manera a la segunda ronda. Leylah por su parte, se despide del GDL Open AKRON, pero lo hizo con los aplausos de la gente.

En el primer set, Belinda Bencic sacó mayor provecho de su saque y aunque llegó estar 5-4 abajo en el marcador, la suiza no se doblegó y con base en su potente disparo logró ponerse en ventaja por 7-5.

El público comenzó a mostrar su apoyo por Leylah, animándole a que no bajara los brazos y en el complejo resonó el grito de "You can do it, Leylah" una y otra vez. Incluso pudieron apreciarse algunas banderas de Canadá.

Con esto como escenario, se vivió un apasionante segundo set que necesitó de un tie break para resolverse. Leylah Fernandez ya había sido capaz de sobreponerse a la ventaja de 3-1 que había alcanzado Bencic, pero lo más extraordinario estaba por llegar. Belinda Bencic se puso 5-2 en el tie break y acariciaba la victoria, cuando Leylah sacó fuerzas y entregó todo de sí para quedarse con el segundo set 7-6 (12-10 en el tie break).

La afición tapatía extasiada, coreaba el nombre de Leylah Fernandez, soñando con la victoria de una de sus favoritas, sin embargo, Belinda Bencic tenía la última palabra y con una condición física envidiable, se impuso por 6-3 en el último set a la canadiense.

La suiza alzó los brazos y los fanáticos tapatíos que estaban de su lado se pusieron en pie para festejar y ovacionarla. Leylah Fernández cayó derrotada, pero incluso en ese momento pudo sentir el calor de un público que no dejó jamás de animarla.

Se entregan a sus fanáticos

A su salida por el túnel, Leylah Fernandez se detuvo a firmar algunos autógrafos, a pesar de que la derrota la dejó visiblemente tocada.

Belinda Bencic por su parte también se detuvo a firmar algunas pelotas, gorras e incluso se tomó foto con algunos de los fanáticos, en su mayoría niños y niñas.

JL