Uno de los problemas más fuertes en esta crisis futbolística por la que atraviesa México, es la falta de formadores en Fuerzas Básicas. La ausencia de entrenadores que se encarguen exclusivamente de forjar nuevos talentos, acompañado con la falta de mentalidad competitiva, constante y persistente del jugador, son claves para que el futbol mexicano esté lejos de encontrar su mejor momento en el plano internacional, así lo dejó ver Alfonso González, visor de la Selección Nacional.

“Me ha tocado estar en diferentes torneos, en diferentes niveles, en diferentes competencias, me tocó en Selección Nacional con niños desde Sub-13 hasta la Sub-20, hay muy pocos entrenadores formadores que van a dejar a un lado el resultado por el bien del muchacho (…) También, el futbolista no ha entendido lo que es ser profesional. Podemos cambiar mil veces de técnicos, pero nuestro problema está en la calidad de jugadores, tenemos jugadores con mucha calidad técnica y táctica, pero no mental”, señaló.

La parte de mentalidad juega un factor crucial en una sociedad donde a los jugadores se les endiosa por el simple hecho de jugar el deporte más popular del mundo. Es difícil que éste se tome con seriedad lo que representa ser un verdadero atleta para poder conservar su lugar en un ambiente tan complejo como lo es la Primera División o bien, buscar ser mejor cada día y salir de su zona de confort para potencializar el talento colectivo a nivel del Tricolor.

“El futbolista es una persona que solamente viene a cumplir, creyendo que con el talento es suficiente, que las cosas externas como los malos hábitos, ya sea de alcohol o de drogas, no afectan. Un atleta se dedica en cuerpo y alma a prepararse cada vez mejor, busca el perfeccionamiento, tratar de buscar en todas las áreas físicas y mentales, llegar a su tope. Las leyendas del deporte de hoy, como Michael Phelps o Usain Bolt, siempre trabajaron muchísimo más, se dedicaron muchísimo más, por consecuencia, el resultado es óptimo”, agregó González.

Para poder trascender como futbolista también se necesita de una fuerte inversión. EL INFORMADOR/Archivo

Formarse no sale barato

Alcanzar el sueño de ser futbolista profesional no es nada fácil ni barato. A los niños se les debe de dar un entrenamiento a partir de los 7 u 8 años de edad, en promedio. Sin embargo, existen academias que ya trabajan con infantes nacidos en 2019. Hay escuelas de futbol que van con mensualidades desde los 500 hasta los mil 500 pesos, a eso hay que agregarle el costo de inscripción y uniformes para que se pueda entrenar en una academia.

Una vez que tienes inscrito a tu hijo en alguna escuela, el proceso es largo, entre que van subiendo de nivel y se tiene que esperar a que algún visor valore algo en él y pueda llevárselo al club oficial. Pero estando ahí, el joven no tiene asegurado su lugar, pues existe demasiada competencia y corrupción en algunos equipos de la Liga MX, al grado de que promotores o directivos de Fuerzas Básicas solicitan a los familiares de los jugadores dinero extra para subirlos de categoría o debutarlos en el máximo circuito.

“Creo que hay muchas cosas ahí abajo que no están bien, como pedir dinero por pertenecer a Básicas y cosas así, que ya se ha sabido de varios casos. Adentro de los clubes piden dinero para que el chavo ingrese a Fuerzas Básicas, cuando no debe de ser así. Deben ingresar los que tienen la mejor calidad para que entren al club”, mencionó José Luis Sandoval, dueño de la Academia Atlas Tucson Guadalajara.

Rayados es uno de los equipos que conforma su base con jugadores extranjeros. ESPECIAL

Se privilegia a otros actores

El futbolista mexicano vive una crisis profunda. Más allá del fracaso en Qatar 2022, una de las grandes razones por las cuales el Tricolor no ha tenido buenas actuaciones, es que en México no se les dan oportunidades a los jóvenes futbolistas y cada vez hay menos debuts en el máximo circuito.

A la fecha hay 150 jugadores extranjeros o “no nacidos en México” registrados en la Liga MX, destacando las posiciones de portero, defensa central, volantes ofensivos y centros delanteros, puestos claves en los equipos, de ahí que en el Tricolor haya cada vez menos talento y calidad en esas posiciones.

El reglamento de la Liga MX permite que haya hasta ocho extranjeros en la cancha y se planea que para la próxima temporada sólo haya siete foráneos por club, como una medida de impulsar al balompié mexicano y fortalecer a la Selección Mexicana, sin embargo, es una medida que aún no ha sido aprobada por la Asamblea de Dueños, la cual será hasta el mes de mayo.

Otra razón por la cual los jugadores jóvenes no debutan en el máximo circuito es la poca ambición que tienen, y es que una vez que están en Fuerzas Básicas y han alcanzado ciertos niveles de calidad, les falta dar ese salto de importante, y aunque en algunos casos sí tienen sus presentaciones, regresan al anonimato sin pena ni gloria.

Todos se vio reflejado en este último año futbolístico, al no lograr los boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024, tanto en categoría varonil como femenil, así como al Mundial Sub-20, lo que provoca que esta generación tenga un desarrollo trunco.