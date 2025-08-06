A pesar de la derrota por 4-1 ante Atlanta United en la última jornada de la Leagues Cup, el técnico del Atlas, Gonzalo Pineda, aseguró que su equipo ha mostrado buen funcionamiento en los últimos partidos, aunque las estadísticas dicen lo contrario.

Con el revés en el Mercedes-Benz Stadium, los rojinegros cerraron su participación en el torneo binacional con nueve goles en contra y apenas tres a favor, firmando una fase de grupos sin puntos. Pero el problema va más allá de la Leagues Cup: en los últimos seis partidos oficiales, sumando la Liga MX y el torneo internacional, el Atlas ha recibido 17 goles, un promedio de casi tres por encuentro. En cuatro de esos duelos, el equipo recibió al menos tres tantos.

“Creo que en esta Leagues Cup hemos vivido diferentes momentos, en algunos partidos hicimos buenas cosas. Contra Inter Miami, por ejemplo, empatamos el marcador y generamos peligro ante un rival con figuras como Messi, Suárez y De Paul. Fue un buen encuentro. El de hoy (contra Atlanta), eso sí, no fue un buen partido para nada. No representamos lo que queremos hacer”, dijo Pineda.

Puebla (2), Cruz Azul (3) y Monterrey (3) les marcaron en Liga; mientras que en Leagues Cup recibieron dos de Inter Miami, tres de Orlando y cuatro de Atlanta. El Atlas es, hasta ahora, una de las peores defensas del futbol mexicano e internacional en esta ventana de verano, y los números contradicen el discurso del técnico.

“No es que no tomemos en serio el torneo ni mucho menos. Hoy no hay excusas, yo tomo la responsabilidad total. Pero sí creo que hubo otros partidos donde jugamos bien, aunque reconozco que debemos mejorar en la fase defensiva”, añadió.

La presión sobre el timonel aumenta, y aunque Grupo Orlegi suele respaldar los procesos, los resultados actuales dificultan la continuidad sin cambios de fondo. El sábado recibirán al Pachuca en el Estadio Jalisco, con urgencias por corregir una estructura defensiva rota, varias bajas por lesión y suspensión, y con un equipo que, pese al discurso optimista de su técnico, no deja de naufragar partido tras partido.

SV