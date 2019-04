¿Fuerte discusión entre Diego Alonso y Dorlan Pabón?

Ha trascendido que al término del juego entre Toluca y Monterrey, en el vestidor de los Rayados hubo una fuerte discusión entre el director técnico Diego Alonso y el atacante colombiano Dorlan Pabón, quien fungió en este juego como el capitán del equipo, que estuvo a punto de llegar a las manos.

Se habla de que el entrenador le reclamó a Pabón su poca entrega en el juego, lo que no le cayó nada bien al cafetero, quien lo culpó de haber sido superado tácticamente por Ricardo La Volpe, técnico de Toluca.

Dorlan se tomó muy en serio su papel de capitán en el campo, reclamando y arengando en todo momento a sus compañeros. En el campo se le vio discutiendo de forma elocuente con Miguel Layún.

Duilio Davino, presidente deportivo del conjunto norteño, dio declaraciones en el Aeropuerto de Monterrey; el ex futbolista dejó entrever la discusión en el vestidor: "me hubiera preocupado si después de un partido así no hubiera pasado nada, así que todo lo que viene ahora es para sumar", dijo.

