Fuera de la Juve, sólo podía jugar en el Barcelona: Pjanic

El mediocampista bosnio Miralem Pjanic aseguró este martes, en su presentación como nuevo jugador del conjunto azulgrana, que si jugaba en otro equipo que no fuera la Juventus, "este solo podía ser el Barça".

"Un futbolista siempre necesita nuevos retos y, después de ganarlo todo en Italia (cuatro Ligas, dos Copas y una Supercopa italianas en sus cuatro temporadas con el Juventus), jugar aquí siempre fue mi sueño", aseguró.

Pjanic, que llevará el dorsal número "8" de Andrés Iniesta, ha firmado, a sus 30 años, por cuatro temporadas como azulgrana, y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Elegantemente vestido con traje oscuro y corbata azul, hoy asistió a su puesta de largo en el Auditorio 1899 del Camp Nou, solo acompañado por el secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes.

"Es un jugador muy contrastado, un centrocampista con muchísima calidad, mucha polivalencia y que entiende muy bien el juego, y a quien hace muchísimo tiempo que el Barça venía siguiendo", apuntó Planes.

El internacional bosnio aterrizó en la capital catalana el pasado jueves, tras verse obligado a guardar cuarentena en Italia al haber dado positivo por COVID-19.

"Era una cosa que no me esperaba, pero en estos momentos no puedes prever dónde te vas a contagiar. Me sentía bien y estuve trabajando en el gimnasio de mi casa, en Turín, y manteniendo contacto con el equipo técnico del Barça", explicó Pjanic.

El nuevo jugador azulgrana dijo haberse "preparado bien" estos días y confía en poder debutar mañana en el amistoso contra el Girona, aunque antes tendrá que dar negativo por segunda vez en la prueba PCR.

De momento, se ha ejercitado los últimos días en solitario en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y hoy al menos pudo pisar el Camp Nou con su nueva equipación, en el acto de su presentación.

"Al entrar en el vestuario, he visto la historia que tiene este club. Cuando era pequeño, era un sueño irreal jugar aquí. Estoy en el equipo más grande del mundo, el que hacía el futbol que todos soñábamos y en el que todos queríamos jugar. Para mí es un orgullo formar parte de esto ahora", subrayó.

En el Barça coincidirá con Lionel Messi, que finalmente cumplirá el año que le queda de contrato. "No veo a Leo en otro equipo que no sea el Barça. Estoy contento de que se haya quedado. Estoy muy motivado por compartir vestuario con él y con todos estos grandes campeones", afirmó.

Con el nuevo técnico, Ronald Koeman, ya ha hablado "dos o tres veces" y le ha hecho saber que puede jugar "en las tres posiciones del centro del campo" y que su anterior equipo llegó a la final de la Liga de Campeones con él actuando en un sistema con doble pivote como el que quiere implementar el preparador holandés.

"Me adaptaré a lo que quiera el entrenador", insistió Miralem Pjanic, convencido de que puede "ayudar mucho" al equipo, con su "experiencia" y su "futbol".

