Francia rotará a sus titulares

Ya clasificada para los Octavos de Final del Mundial con dos victorias muy sufridas, Francia rotará su 11 titular en Moscú para lograr el liderato del Grupo C ante una Dinamarca muy eficaz a la que le vale un empate para avanzar.

Los Bleus pueden permitirse incluso un simple empate en su tercer y último partido de la fase de grupos, suficiente para finalizar en la primera plaza, como en el Mundial 2014 y en la Eurocopa 2016, cuando empató sin goles respectivamente ante Ecuador y Suiza.

La meta de la Selección de Francia es terminar en el primer lugar del Grupo C en la Copa Mundial Rusia 2018, aseguró ayer su director técnico, Didier Deschamps, previo al juego de hoy contra Dinamarca.

En una ligera práctica, Le Bleus pisó el césped del Estadio Luzhniki de Moscú, sede del último encuentro de la primera fase de la justa mundialista ante los daneses, en el que buscarán conservar el liderato del sector C, donde acumulan seis unidades.

Al término, Deschamps habló en el estadio y mencionó que “cuando uno tiene seis puntos, sabemos que ya estamos clasificados, pero el claro objetivo de mañana (hoy) es asegurarnos el primer puesto”.

El estratega galo habló de resultados que les da el liderato del sector C, “pero nunca me vería diciéndole a mi equipo jugar para empatar. Que este resultado puede ser adecuado para ambos equipos, tal vez, pero no estoy en el lugar de los daneses. Quiero que mi equipo ingrese al campo sin ambigüedades para ganar el partido”.

Moscú/Agencias