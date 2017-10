Fracaso personal el Mundial, admite Técnico del Tri Sub-17

Mario Arteaga, técnico de la Selección Mexicana de Futbol Sub-17, señaló que fue un fracaso personal el papel que tuvo su equipo en la Copa del Mundo de la categoría India 2017, al considerar que le falló a la gente que confió en él.

"Totalmente, y el fracaso es en lo personal porque defraudé a gente que confió en mí, Decio (de María), (Guillermo) Cantú, Dennis, (Te Kloese) a Juan Carlos Ortega, porque este proceso lo pedi y me respaldaron con confianza que serían las cosas mejores que el anterior que quedaron en cuarto lugar", dijo a su llegada.

En conferencia de prensa en la Terminal 2 del AICM el estratega comentó que incumplió con las expectativas de que este plantel de jugadores viviera esa experiencia de cubrir toda la ruta de una justa mundialista.

TWITTER / @ miseleccionmx

"En lo personal no cumplí, en lo grupal no es el hecho de no haber sido campeones, es el hecho de no haber jugado los siete partidos que nos ofrecía el Mundial, pero sin duda es una base de carrera lo que al final nos deja ese sabor amargo que no cumplieron con esos partidos", indicó.

Explicó que "más que molesto un poco triste porque no cumplimos las expectativas que teníamos, este equipo nos generó ilusión por el proceso que tuvo, por esos 20 meses que nos llenaron de fuerza para llegar a un Mundial y enfrentarlo de la mejor manera. Ya en el Mundial las cosas fueron diferentes porque cuando eres un rival y favoritos todo mundo se previene de muchas cosas".

Arteaga manifestó que la falta de gol fue un aspecto que no pudieron resolver y que al final fue determinante en la eliminación del equipo en la ronda de octavos de final.

"Lo que nos sucedió en todo el Mundial que no hubo goles, nuestros delanteros no tuvieron la calma, el momento para hacer goles entonces es complicado ganar así", sentenció.

El Tri sub 17 quedó fuera de la Copa del Mundo de la categoría India 2017 al caer 1-2 en octavos de final frente a su similar de irán, luego de una primera fase en la que solo sumó dos puntos tras empatar con Iraq y Chile, además de perder con Inglaterra.