Fernando Schwartz arremete contra Carlos Salcido

Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports, arremetió en un tuit contra el ahora jugador del Veracruz Carlos Salcido.

Está chamba es cabrona. Hoy tenía cita con @carlossalcido7 en Guadalajara. Viajé. Me dijò no puedo hablar. Estoy negociando. Aguanta. Se sube al aviòn y @ClubTiburones lo anuncia. Me vio la CARA DE PENDEJO y aquí la pongò. Reconozco ME CHINGÒ — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) 29 de enero de 2019

Schwartz no se ahorró las palabras altisonantes en su mensaje: "Esta chamba es cabr... Hoy tenía cita con @carlossalcido7 en Guadalajara. Viajé. Me dijò no puedo hablar. Estoy negociando. Aguanta. Se sube al aviòn y @ClubTiburones lo anuncia. Me vio la CARA DE PEND... y aquí la pongò. Reconozco ME CHIN..."

El Veracruz anunció la mañana de hoy martes la incorporación de Salcido, de 38 años, que llega al puerto procedente de Chivas.

Hasta ahora el futbolista no ha ofrecido alguna respuesta al mensaje de Schwartz.

RR