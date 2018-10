Fernando Beltrán le da su lugar a Pumas

El novato Fernando Beltrán, quien junto a Alan Cervantes están convertidos en los novatos revelación de Chivas, aseguró que no esperaba la regularidad que tiene y que Pumas es un equipo importante, en la Liga MX.

''Cuando me toca jugar nada más me dedico a disfrutar, sé que estoy en un equipo muy grande, que es una responsabilidad estar acá y busco hacer lo mío para que podamos sacar el resultado. Pumas es un equipo difícil, importante en el futbol mexicano y es un grande''.

''La verdad es que no me esperaba estar donde ahora, estar jugando como estoy, llevar cuatro partidos de titular. Siempre me preparé para cuando me llegara la oportunidad''.

Beltrán tiene los pies bien puestos en la tierra, sabe que no ha ganado nada y falta mucho por hacer en el equipo más popular del futbol mexicano.

''Lo principal que siempre se busca acá es tener minutos en primera división, tratar de consolidarme lo más rápido posible porque se cree que para el futbolista mexicano es lo más complicado, no consolidarse y luego mantenerse''.

Beltrán espera que actuaciones como las que ahora tiene, pronto la gente de selecciones menores lo observe para ser tomado en cuenta.

''Sigo trabajando igual, con calma, creo que selección va a llegar cuando se dé el momento y de eso no tengo dudas. Yo estoy tranquilo y estoy disfrutando lo que está pasando''.

