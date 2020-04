F1 sería a puerta cerrada y puede extenderse hasta 2021

Con la pandemia del COVID-19 azotando al mundo, Ross Brawn, Jefe de Automovilismo de la Fórmula 1, aseguró que la temporada 2020 del "Gran Circo" podría comenzar en Europa, a puerta cerrada y acabar en los primeros meses del 2021.

El directivo detalló que la F1 volvería cuando sea seguro, pero esa decisión depende de lo que digan las autoridades sanitarias. Por lo pronto se plantea la opción de comenzar a principios de julio con el Gran Premio de Austria, sin presencia de aficionados.

"Nuestra opinión es probablemente que un comienzo europeo será favorable y que incluso podría ser un evento cerrado. Tenemos una carrera sin espectadores. Eso no es genial, pero es mejor que no correr en absoluto. Nos aseguraremos de que todos se sometan a pruebas medicas para que no exista un riesgo para nadie", declaró el jefe de automovilismo de la F1.

Brawn detalló que por el momento están considerando un campeonato de 18 o 19 carreras, iniciando en julio; pero si la situación lo amerita la temporada del 2020 podría extender hasta los primeros meses del 2021.

Para que un campeonato sea válido, los estatutos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) exigen un mínimo de ocho carreras, por lo que tienen hasta octubre para resolver el tema, ya que después de dicho mes se daría por cancelada la temporada.

"Ocho carreras es lo mínimo que podemos tener un campeonato mundial. Podríamos lograr ocho carreras comenzando en octubre. Pero siempre existe la posibilidad de que nos encontremos el próximo año. Eso está siendo explorado. ¿Podemos desviarnos hasta enero para terminar la temporada? Hay todo tipo de ´posibilidades", agregó.

De igual modo, indicó que los jefes y promotores están considerando Grandes Premios de dos días para aliviar la presión de un calendario comprimido y satisfacer la logística del evento.

Asimismo, confesó que aún están considerando a China para que albergue al Gran Prix de Shanghái, pese a que fue la zona cero de la pandemia del coronavirus, ya que meses atrás se determinó aplazarlo y no cancelarlo, como ocurrió con Mónaco y Australia.

"Podemos tener algunas carreras de dos días para satisfacer las necesidades logísticas. China, por ejemplo, parece que probablemente será una carrera de dos días si seguimos adelante porque para llegar allí y escapar al próximo evento que estamos planeando", sentenció Ross Brawn.

