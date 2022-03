El Gran Premio de Arabia Saudita 2022 de Fórmula 1 (F1) tuvo una jornada complicada este viernes, luego de que se registraran ataques por parte de grupos rebeldes de Yemen en un depósito de petróleo en Yeda, donde se realizará la carrera el domingo. Pero otra noticia acaparó la atención después, cuando Helmut Marko, jefe del piloto mexicano en Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, comparó lo ocurrido con la inseguridad que se vive en la Ciudad de México y desató la polémica.

Luego de que se reportan los ataques, la segunda sesión de los entrenamientos libres se retrasó y comenzó 15 minutos después de lo programado; también se convocó a una reunión de emergencia entre el director general de la F1 Stefano Domenicali, los pilotos, y los directores de equipo, para ponerlos al tanto de lo que sucedía.

Helmut Marko dijo al respecto que como los pilotos se dieron cuenta de lo que ocurría debido a la nube oscura que cubría el cielo y el olor a quemado.

"No nos afectó directamente. Max nos envió un mensaje de radio. Pensó que su coche estaba en llamas porque había un intenso olor a quemado. Luego comprobamos todos los datos: no era eso. Pero sí notó el olor a quemado de la explosión", dijo el directivo austriaco a la cadena Sky News.

"Posteriormente, nos informaron de que se había enviado un dron desde Yemen. Los saudíes tienen un sistema de defensa aérea y por alguna razón el dron no fue interceptado y luego llegó el ataque. Creo que el momento es deliberado. Los rebeldes saben que tendrán mucha más publicidad en el Gran Premio".

Luego explicó que los pilotos de Red Bull han reaccionado de maneras diferentes a la noticia, y puso como ejemplo lo que ocurrió con el mexicano "Checo" Pérez, y agregó que le parecía extraño que viviendo en México se sintiera nervioso.

"Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México"



— Don Helmut Marko, que nunca ha vivido en México.



�� @Miese18 pic.twitter.com/DELelrJRwO — ��【 Alerta F1 】�� #SaudiArabianGP���� (@AlertaF1) March 25, 2022

"Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro".

Lo curioso es que "Checo" Pérez no vive en la CDMX, sino en Guadalajara, Jalisco.

Hasta el momento la carrera sigue en pie, y se correrá el Gran Premio de Arabia Saudita 2022 como está programado, el domingo 27 de marzo.

"Tenemos la pandemia, tenemos la guerra en Europa y ahora tenemos un ataque con misiles de facto a 20 kilómetros de nosotros. Ya no es normal ni agradable", dijo Marko.

Y concluyó: "Como se ha mencionado estos ataques con drones creo que son con frecuencia. Tienen un sistema de defensa muy bueno. Ahora hay que averiguar por qué no ha funcionado. No es el primer dron, después de todo. Pero es el primero que ataca a gran escala. No debemos dejar que el terror intimide por completo la vida normal. Debemos mirar ahora, y si la seguridad está garantizada para los próximos dos días, entonces debemos seguir".

Twitteros reaccionan a dichos de Helmut Marko sobre la CDMX y "Checo" Pérez

Luego de que Helmut Marko comparara los ataques con drones por parte de grupos rebeldes en Arabia Saudita a la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, twitteros no perdieron el tiempo y han expresado su sentir.

