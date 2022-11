Fuerte reclamo de Checo Pérez hacia Max Verstappen, y es que el mexicano esperaba que el campeón del mundo hiciera trabajo en equipo y ayudara a que Sergio Pérez remontara al menos una posición, sin embargo, el neerlandés hizo caso omiso, ante la sorpresa del tapatío.

“Estoy sorprendido, no sé qué paso, sobre todo por todo lo que he hecho por él, no entiendo lo que pasó, estoy sorprendido, ha obtenido dos campeonatos gracias a mí”, dijo un molesto e irritado Sergio “Checo” Pérez.

En cuanto a la estrategia y el séptimo lugar en el que finalizó en el Gran Premio de Brasil, Checo Pérez comentó que fue “una lástima que hayamos perdido tantos puntos, la entrada del safety car, ya no teníamos neumáticos blandos, la temperatura no ayudó al agarre de los medios, pero todo sigue en pie”, y es que ahora buscará el subcampeonato del mundo la próxima semana en Abu Dabi.

GC