Exigirse en la cima

Consciente de los retos que deberá superar para cumplir sus sueños, el pentatleta jalisciense Melchor Silva continúa con su preparación para lograr el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. El representante de Jalisco en esta disciplina, y actual número 2 del ranking de los mejores atletas de pentatlón moderno en México, sabe de las exigencias por las que tendrá que pasar para asegurar su puesto en la justa centroamericana.

Por si esto fuera poco, el joven de 20 años de edad piensa en grande al asegurar que además de los Centroamericanos, para este ciclo peleará por su pase al Mundial Senior de Pentatlón moderno que se celebrará en México para septiembre próximo.

“Ahora hemos comenzado un nuevo ciclo, ya estoy en el segundo lugar del ranking nacional y apenas hemos participado en los dos primeros eventos. Ahora lo que busco es el boleto a Centroamericanos y ya estando ahí vamos a pelear por las medallas. En categoría Senior soy el segundo lugar y en categoría Junior soy el número uno a nivel nacional. Yo lo que quiero es llegar a Juegos Olímpicos, me siento muy capaz para poder hacerlo y obtener un excelente resultado, pero antes de eso vienen grandes retos, también buscaré mi pase al Mundial Senior que será en México”.

Silva comentó la experiencia vivida en el Campeonato Mundial Junior de agosto pasado en Hungría, donde logró avanzar a la Final para concluir en el lugar 25, considerando a esta competición como una de las mejores en las que ha podido estar.

“Fue mi primer Campeonato Junior, siento que tuve un buen desempeño, me clasifiqué a la Final, quizá faltó un poco de experiencia, pero hice las cosas bien. Fue apenas mi tercera competencia internacional, sólo me falta un poco de fogueo internacional y estoy seguro de que me irá mejor. Es una experiencia única, los niveles son distintos, las mejores instalaciones y los mejores atletas. Yo me sentí feliz con mi resultado y consciente de que vendrán cosas mejores”.

Con la autoridad que los años le han brindado en la práctica de este deporte, el joven pentatleta surgido en el Code Jalisco agregó que el nivel del pentatlón moderno en México ha ido en aumento de manera considerable y la prueba más determinante fue la medalla olímpica obtenida por el morelense Ismael Marcelo Hernández en Río 2016.

“No es fácil, pero el nivel de México ha crecido, no es lo mismo lo que se ve ahorita a lo que se veía en años pasados. Los mexicanos ya se meten a las finales sin problema y antes sólo se iba a competir, las expectativas son grandes. A raíz de lo que hizo Ismael Hernández en Juegos Olímpicos al ganar la medalla de bronce, todos nos dimos cuenta de que sí se podía, todos hemos mejorado juntos y eso lo vez por el nivel de exigencia que existe”.

LAUREADO

De resultados importantes

Melchor Silva ha sido uno de los atletas del Code Jalisco que mejores resultados ha obtenido en la disciplina de las cinco pruebas en la última época al haber sido medallista en tres Campeonatos Nacionales, además de haber ganado en junio pasado el Campeonato Panamericano en la categoría Junior en República Dominicana.