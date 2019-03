Este triunfo nos dará para arriba en Atlas: Govea

Luego de seis derrotas consecutivas, en Atlas por fin pudieron saborear de nuevo las mieles de la victoria, pues los Rojinegros derrotaron por la mínima al Santos Laguna y con esto siguen con posibilidades matemáticas de colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Este fue el primer triunfo en la etapa de Leandro Cufré como estratega del Atlas, y aunque aún es muy temprano para echar campanas al vuelo, dentro del vestidor rojinegro resaltan la confianza que les dio conseguir estos tres puntos.

"Veníamos de varias derrotas y creo que esto nos hace fuertes, este partido, ganarlo. Debemos seguir trabajando por los puntos posibles. Este triunfo nos dará para arriba a todos los jugadores, estoy seguro que retomaremos confianza y eso es bueno para el grupo, pelearemos por todo", compartió Ismael Govea.

Ya en un tenor más personal, el zaguero de los Zorros se mostró complacido por ser un elemento regular en las convocatorias de Jaime Lozano, estratega de la Selección nacional Sub-22 que ahora busca su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Los llamados a Selección me dan muchísima confianza, aparte me motivan mucho porque yo siempre hago mi trabajo, cumplo con él. Cada partido doy lo máximo y lo que quiero es triunfar, llegar más lejos y tal vez, si me va bien, llegar a un Mundial".

Este juego ante Santos Laguna significó el tercer compromiso que Govea inicia de titular en este torneo. Los dos anteriores fueron contra Tigres en la Jornada ocho y Xolos en la Jornada nueve.

Ahora, en su afán de seguir con su paso ascendente en la Liga MX, los Rojinegros del Atlas visitarán al recién descendido Veracruz, esto como parte de la Jornada 13 del Clausura 2019.

Con este triunfo ante Santos, Atlas llegó a 13 unidades.

