Jesús “Tecatito” Corona y Edson Álvarez aseguraron que la Selección Mexicana jugó uno de sus mejores partidos, a pesar de la derrota en la final de la Nations League ante Estados Unidos.

"Fuimos superiores, lo pueden ver en el análisis”

"El Tecatito”, quien anotó el primer gol de la Selección Mexicana, elogió lo realizado, aunque enfatizó que el Tricolor se debe ajustar, porque está próximo el certamen de la Concacaf.

"Fue uno de los mejores partidos que hemos hecho", dijo el volante del Porto. "Fuimos superiores, lo pueden ver en el análisis, pero desafortunadamente los balones parados… debemos trabajar para la Copa Oro, que es una revancha".

La Selección Nacional se fue dos veces al frente durante los 90 minutos del encuentro, pero Estados Unidos le sacó el empate en jugadas de tiro de esquina, el punto débil histórico para el equipo internacional.

En los tiempos extra, un polémico penalti marcado a favor del conjunto de Estados Unidos fue anotado por Christian Pulisic, para el campeonato del acérrimo rival.

Álvarez respaldó las palabras de su compañero y solicitó a los medios de comunicación profundizar sobre el tema, sin quedarse con los cartones del Sports Authority Field y negó a opinar sobre el trabajo del silbante panameño John Pitti.

"Creo que, sobre el arbitraje, no tenemos que enfocarnos en eso, sino en nosotros. Después, las decisiones afectaron en ambas partes… no sé si eran penaltis o no", dijo el mediocampista del Ajax.

"Todo el equipo tiene un buen sabor de boca. (…) Manden un buen mensaje, porque jugar contra Estados Unidos, con estos jugadores (que militan en Europa) no es nada fácil y el juego tiene un gran mérito".

AC