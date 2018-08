Espinoza, tranquilo pese a mal paso rojinegro

Atlas no gana y no anota en el torneo. Ya se han ido cinco fechas del Apertura 2018 y los Zorros no han podido capitalizar el control que a momentos muestran frente a sus rivales, sin embargo, el estratega Gerardo Espinoza se dice tranquilo debido a que él y su equipo trabajan día a día para revertir su situación.

"Trabajo en el día a día. Soy honesto, soy una persona que me entrego, trabajo al cien y será otra situación. De mi parte tranquilo porque los veo trabajar al cien, tienen alta intensidad y responden a la presión. Es simplemente continuar con este camino".

"Al final nosotros tenemos que responder en la cancha para dar alegría a la afición. Estamos para eso y seguiremos trabajando día a día, los muchachos son entregados", compartió el estratega de los Zorros.

Respecto a la sequía goleadora del equipo, Espinoza señaló que los atacantes de los Zorros no han tenido la calma para definir de manera efectiva frente al marco. Tras cinco jornadas, Atlas es el único equipo que no ha anotado en el torneo.