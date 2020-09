Es uno de los días más tristes, dice Édgar Zaldívar tras lesión

Tras darse el anuncio en donde se especificó la gravedad de la lesión que sufrió el volante del Atlas, Édgar Zaldívar, el propio jugador agradeció a todos aquellos que se preocuparon por su salud, pero sobre todo explicó en un comunicado en sus redes sociales, que ha sido uno de los días más difíciles en su vida y en su carrera.

"Antes que nada quiero darles las gracias a todos los que se tomaron tiempo y se preocuparon por mi salud, de verdad que ver todos los mensajes me hace sentir mejor; hoy sin duda es uno de los días más tristes que he tenido, pero de los que mayor impacto tendrá en mi vida de forma positiva, no cabe duda que todo pasa por algo y sé que ese algo me espera con muchas ganas y con cosas muy buenas para mí y para este club. Ya lloré lo que tenía que llorar, sufrí lo que tenía que sufrir, ahora a mantenerme positivo, concentrarme en tener la mejor rehabilitación para volver mucho mejor y lo más pronto posible", dijo Zaldívar en su cuenta oficial de Twitter.

El canterano de los Zorros presenta una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco lateral en la rodilla derecha, por lo que la cirugía se le practicará el próximo jueves y estará fuera por lo menos todo el Guard1anes 2020.

