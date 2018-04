Es mi último partido con mi gente, mi casa: Rafael Márquez

Rafael Márquez confirma que su adiós a las canchas ha llegado. El partido de este viernes cuando Atlas reciba en el Estadio Jalisco al Guadalajara, en el Clásico tapatío, será el adiós ante su gente, de su casa y contra el Pachuca, será el definitivo de la Liga MX.

''Es mi último partido en el Jalisco pero nos queda un partido más en Pachuca. Si es la despedida con mi gente, de mi casa, pero con el compromiso de terminar el torneo en Pachuca. Una victoria contra el rival de siempre sería el mejor resultado y la mejor despedida''.

El marco para irse del futbol ante su gente es el ideal, porque es Chivas, porque será en el Estadio Jalisco, donde vivió muchos momentos de alegría, tristeza y quiere hacerlo con un triunfo. Lo jugará como un novato.

''Los Clásicos se juegan distinto a un partido normal, es el rival de siempre, así que uno los juega siempre con mayor pasión, exigencia, tratando de ganar con la mayor exigencia''.

Su adiós definitivo será en Pachuca, ahí le dirá gracias a la Liga MX y la gente del Pachuca ya le está preparando un homenaje, porque vivió grandes momentos con el León, de Grupo Pachuca.

''Obviamente uno se propone metas a corto plazo, largo, una es jugar el Clásico, salir con una victoria. Después ir a Pachuca y ganar tres puntos porque estos seis puntos en disputa, sirven para los torneos que vienen así que me gustaría terminar de la mejor manera y con el sueño de ir a un quinto mundial que está a la vuelta de la esquina y jugar los dos partidos que restan''.

Ante Chivas y Pachuca, el ''Káiser'' mexicano dará todo, porque aseguró que se siente físicamente en excelentes condiciones y quiere llegar lo mejor posible a una convocatoria mundialista, si es que lo llama Juan Carlos Osorio, así lo dijo.

''Los dos partidos que restan me servirán para seguir mejorando físicamente, me vengo sintiendo bien en estos últimos partidos y espero que ese también se pueda dar. Sería la culminación perfecta terminar en un mundial, pero si no fuera así, estoy muy orgulloso, contento, satisfecho de la carrera que he tenido''.

Apoya a los jóvenes

MEXSPORT / ARCHIVO

Respecto a las promesas que vienen en el Atlas, le da gusto que surja ADN nuevo en el zorro, mucha falta le hace para recuperar los grandes momentos que él vivió y la única manera de hacerlo, es con gente de cantera, que siente los colores.

''Viene una camada muy importante de jugadores que le pueden dar ese nombre a la institución, ese sentido y se está trabajando en eso para sacar grandes jugadores. Gerardo les está dando la oportunidad y es importante, saber que un entrenador le da confianza, sentido a la institución y oportunidad a los chavos porque viene una camada importante, hay que seguirlos puliendo para que sean grandes jugadores''.

Márquez, al terminar el mundial, tomaría un puesto directivo en el zorro porque le nace estar ahí, dando lo mejor día con día en el club que lo vio nacer y que le dio la oportunidad de mostrarse.

''Atlas, me encariñé con la institución, me dio la oportunidad de jugar, lo que lo rodea hace que lo quieras más, no sé si es un capricho o algo especial pero es un sentimiento como tal. Se le quiere como tal, se apoya en las buenas y en las malas. Las ganas de apoyar al equipo, a la institución, a la afición sobre todo darle alegrías''.

Rafael Márquez mencionó que el cariño de la afición siempre lo tendrá presente, se siente en deuda porque le hubiera gustado darles un campeonato, pero desde su trinchera al terminar el mundial, seguirá trabajando duro para darles esa satisfacción que tanto anhelan.

''Le agradezco a la afición porque han estado en las buenas y en las malas, más en las malas porque nos ha tocado sufrir mucho. Tengo la certeza que el día de mañana trabajaremos duro para darles esa satisfacción, ese sacrificio y sufrimiento que se ha vivido en los últimos años, que será la consecución con un campeonato''.

OF