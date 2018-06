Erick Gutiérrez, con sentimientos encontrados

Decir que cuando recibió la noticia de que era mundialista lo alegró al cien por ciento, sería mentir para Erick Gutiérrez. El volante de Pachuca no pudo sacarse de la cabeza que si estaba en el Mundial, era por la baja de Diego Reyes.

"Sí, hay sentimientos encontrados por todo lo que pasó. Diego es un gran jugador y amigo, lástima por él".

Pero... bien por Gutiérrez, "no puedo negar que me emociona. Durante la espera de la decisión no me puse a pensar demasiado en qué iba a suceder, sólo trabajaba, sólo me concentraba en el trabajo".

Mas al final pasó, "repito, es lamentable, pero así es el futbol, alguna vez me sucedió a mí, no pude ir a un torneo por lesión, pero la vida sigue, hay que ver por el equipo".

