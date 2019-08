Equipo de Andy Ruiz teme por su seguridad en Arabia Saudita

El equipo del mexicano Andy Ruiz, actual monarca de los pesos pesados, no está contento con la idea de visitar Arabia Saudita el próximo diciembre para darle la revancha al ex monarca británico Anthony Joshua.

Lo anterior fue dicho por el tapatío Manuel ''Manny'' Robles, entrenador de Ruiz que fue claro al señalar que nadie les ha dado garantías sobre su seguridad tanto dentro como fuera del encordado.

''No puedes solo decir que vamos a Arabia Saudita. Estamos hablando de un país que no es democrático, estaríamos en un país en el cual no hay los derechos humanos. Obviamente se deja mucho que desear en un país como Arabia Saudita. No sabemos qué protección habrá para el campeón (Ruiz). Algo tan sencillo como llevar a nuestras esposas se vuelve complicado, me dicen que sería mejor que se quedaran en la casa, que no asistan por las reglas del país''.

''La pelea puede ser en diciembre, en eso estoy de acuerdo. Hay que ver donde, si será en Arabia Saudita entonces que se contesten las preguntas que se están haciendo, son cosas sencillas como la seguridad que tendremos en un país ajeno con reglas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Tampoco nos han dicho qué comisión habrá, quién regulará si alguien está tomando ventaja en este asunto. Nadie ha esclarecido quién será la autoridad, queremos que haya seriedad'', explicó.

''Manny'' Robles, quien estuvo en la esquina de Ruiz durante el histórico triunfo del 1 de junio pasado en Nueva York, también aseguró que aún no es oficial que la pelea se realice en Medio Oriente, por lo cual espera que el promotor y manejador de Andy puedan llegar a un mejor acuerdo en donde se respete su calidad de campeón mundial.

Ya en otro tenor, referente a lo deportivo, Robles se mostró conforme con el tiempo que tendrán para prepararse de cara a esta segunda pelea ante Joshua, pues afirmó que en cuatro meses pueden hacer un gran trabajo con el ''Destroyer''.

''Si la pelea es en diciembre tendremos alrededor de cuatro meses para prepararnos, entonces me encanta la idea, me encanta que tengamos ese lujo que no tuvimos la vez pasada, en la que apenas tuvimos cinco o seis semanas de preparación. Imagínate lo que podemos hacer en cuatro meses. Podríamos bajarlo de peso, subirle más velocidad, ayudarlo a que llegue más fuerte. Como tú lo veas esto es una gran ventaja y hay que aprovecharla'', finalizó.

