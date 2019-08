Entrevista: Oribe, el noble

Es un tipo mentalmente fuerte, pero con sentimientos muy nobles. Así como grita en la cancha y le pone garra en cada balón que disputa, también se dobla al ver una imagen tierna o llora al ver que alguien logra el éxito en cualquier ámbito de la vida. Así es Oribe Peralta.

Al hacer una retrospectiva de su carrera futbolística, dice Oribe que ser fuerte mentalmente le ha jugado a su favor para lograr sus metas como persona y también profesionales.

"La palabra crisis es oportunidad de crecer. Lo aprendí de mis papás, las cosas no salían bien, que mi papá no consiguiera cosas económicas. No dejaba de trabajar, de esforzarse y la responsabilidad te lleva a cosas grandes”. Oribe Peralta

“Todo el éxito que engloba Oribe, la parte fundamental se basa por el fracaso que vivió, las trabas que le pusieron para consolidarse. De todos los que le dijeron que no, de los entrenadores que lo relegaron porque pusieron a un delantero extranjero. Ese es el éxito, no rendirme cuando las cosas se pusieron en contra. El no rendirme, no darme por vencido, querer ser importante porque sabía tenía condiciones, y jugar futbol es lo que más disfruto”.

En varios equipos le tocó que le dieran las gracias, que no se interesaran en sus servicios. Lo recuerda con cierta tristeza.

“Me enfoco mucho en los procesos, es como se consiguen los grandes logros, porque así es como se trabaja, paso a paso. Hubo tiempos en los que no llegaba nada, tuve que trabajar mucho para que se me considerara en Monterrey, en Morelia me pasó un poco, en Santos en la primera etapa y me tuve que ir a Chiapas”.

Sabe vivir con esa tristeza que arrastra desde sus inicios, porque derramó algunas lágrimas debido a que muchos técnicos lo menospreciaron y hoy que convive con el éxito a diario dice no tener ningún rencor.

- A esos entrenadores que te dijeron que no, ¿te los encontraste ya consagrado y cuál fue su reacción?

-Me los encontré y fueron mis entrenadores de nuevo. Nada, sigo siendo el mismo, con la misma hambre, el deseo de sobresalir, de marcar a la gente, de enseñarle que cuando haces las cosas de corazón, te van a retribuir.

- ¿Eres llorón?

-Yo digo que sí. Veo una película y lloro si me mueve. Me emociona que alguien triunfe, me llena que atletas de México logren sus objetivos, que compitan con el corazón, que con muchos se cometen injusticias y a pesar de todo, están ahí, triunfando con cosas adversas. Eso me alegra, demuestra que México tiene calidad y compite ante cualquiera en el mundo.

- ¿Quién es Oribe Peralta?

-La conjunción de todos los entrenadores, de todas las personas que lo marcaron, de quienes lo ayudaron y también de quienes le dijeron que no podía jugar, que le dijeron que no era apto para jugar en Primera División. Soy muy agradecido, siempre sea bueno o malo lo agradezco, siendo así mejor te va y es algo que le quiero dejar a mis hijos. Eso me llena más que dejar títulos, que vean que su papá siempre trata de impactar a los demás, inspirar a los demás y veo sus cualidades, trato de explotarlas, que se den cuenta que pueden todo.