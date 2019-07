Entrevista: Alanís listo para una nueva etapa rojiblanca

Ha ganado siete títulos en sus 10 años de carrera profesional, pero Oswaldo Alanís confesó que encontró el mejor punto de madurez en Chivas y Oviedo. Es decir, los últimos dos años, ya que tuvo que convivir con la soledad, digirió experiencias negativas y le encontró lo importante a cosas simples.

"Pensamos en cosas positivas y a lo negativo hay que buscarle cómo aprender. Estamos para pelear ante cualquiera, los mexicanos podemos”. Oswaldo Alanís, defensa de Chivas

Se siente con la responsabilidad de contagiar a sus compañeros de pensamientos positivos, permear el ser ganador y disfrutar del futbol para rendirle buenas cuentas a la afición. Alanís ha superado los problemas que se le presentan con ayuda profesional y los pone ahora al servicio del equipo.

“Siento que todo es por algo. Cuando pasó lo complicado en Chivas, por algo se dio y llegó lo de Europa. Si no hubiera pasado eso a lo mejor hubiera firmado dos o tres años con Chivas porque estaba feliz. Me fui a Europa y crecí en muchos puntos, en muchos sentidos y es una experiencia que no cambiaría y la repetiría. Entonces vas entendiendo que, aunque fue algo difícil y se complicaba, volteas atrás ahorita y dices ‘qué bueno que pasó’”.

-¿Llevas a cabo algún tipo de ‘coaching’?

-Desde el principio de mi carrera. Me ha servido el estar aislado (en Europa) y son diferentes cosas que te suman a lo futbolístico, espiritual, en tu vida, en lo financiero también, que al final es lo que debería hacer cualquier persona, crecer en todos los sentidos.

- ¿En qué posición te sientes más cómodo?

- En donde me pongan. Como marcador por izquierda o defensa central por izquierda. Allá (en España) jugué muchos partidos con línea de cinco, era líbero y era una posición en la que nunca había jugado, pero la disfruté.

- ¿Cómo pelearle a las potencias económicas como Tigres, Monterrey, América y Cruz Azul?

- Con trabajo, creer en uno y con futbol. Corriendo más, metiendo más y principalmente con la cabeza mejor. Chivas puede hacer un buen torneo. Queremos que se empiece a creer más en nosotros y ver que estamos al nivel de equipos que han pagado mucho dinero.

- ¿Para qué está este Guadalajara?

- Es difícil decirlo en cuanto a logros puntuales, pero sí para demostrarle a la gente que se pueden mejorar las cosas, para sumar y para competir muy bien. Es labor de todos nosotros convencernos de que podemos y creer que tenemos la capacidad de que el mexicano puede y que al final, parte de las cosas que estoy trabajando es esa. Ayer me comentaba alguien con quien trabajo algo extra, los mexicanos tenemos mucho, y lo noté también en España, alabar a las personas de fuera y que son los mejores. Creer que los mexicanos tenemos la capacidad de hacerlo bien. Y aquí, si mantenemos esa misma sintonía, las cosas van a salir bien. Mientras empieces a creer las cosas se van dando. Todo en la vida, si sintonizas aquello positivo se puede dar, aunque a veces pienses que es lo más complicado. Son cosas que estoy trabajando y que a veces cuestan. Las cosas terminan por acomodarse de una manera que no esperabas, pero a veces es hasta mejor.

Volver, volver

Una de las metas importantes que tiene Alanís en su carrera es luchar por estar con la Selección mexicana en las Eliminatorias y pelear por el puesto para ir al próximo Mundial.