Entre la jaula, el estudio y la maternidad

A Eréndira Ordoñez el destino la ha llevado a ser lo que ahora es. Según lo confiesa, jamás llegó a imaginar que su vida tomaría el rumbo que ahora tiene, pues nunca pensó que en algún momento combinaría la escuela y las artes marciales mixtas con su maternidad.

A sus 23 años de edad y en pleno Día de las Madres, Eréndira nos cuenta lo complicado que ha sido para ella el mezclar todos los aspectos de su vida, pero también explica que con determinación y disciplina, ha logrado abrirse un espacio para todo aquello que requiere su atención y cuidado.

“Todos los días me levanto a las cinco de la mañana a correr, de ahí voy a la escuela, regreso, como, voy al gimnasio, de ahí voy a entrenar. Entre cada una de estas actividades me hago un espacio para hacer las tareas de la escuela y convivir con mi hija, a veces me la llevo a entrenar, le gusta acompañarme. Reparto todo mi tiempo desde la mañana hasta la noche, sólo descanso los domingos”, compartió Ordoñez, quien es oriunda del Estado de México.

Con un semblante un tanto serio, aún sin estar muy acostumbrada a las cámaras y micrófonos, Eréndira va tomando confianza de a poco en poco y comparte aspectos más personales como sus anhelos y sueños, mismos entre los que figuran convertirse en ingeniera química y pelear en las mejores empresas de artes marciales mixtas.

“Es muy común escuchar a peleadores o peleadoras decir que ellos dejaron su carrera para dedicarse al MMA (Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés), sin embargo uno de mis sueños es terminar mi carrera y laborar en algo afín a ella. No planeé ser madre tan pronto, pero pues ya lo soy y amo serlo. Todo el tiempo estoy al pendiente de mi hija, hemos sabido combinar todo y me gusta que se sienta orgullosa de mí, que me vea pelear, quiero que tenga un buen ejemplo mío.

“Tampoco estaba en mis planes ser peleadora profesional, pero ahora que lo soy quiero llegar muy lejos, no lo pienso dejar. A veces me pregunto por qué no soy normal, por qué no me dedico sólo a la escuela y a mi hija”, comenta entre sonrisas.

Eréndira comenzó la práctica de las artes marciales hace una década. Ahora que ya esprofesional, no pone freno a sus sueños y pretende, entre sus objetivos, consolidarse como un gran ejemplo para su hija de cinco años.

Combate reciente

Eréndira se midió a Paulina Vargas en la función de marzo pasado organizada por la empresa de MMA llamada Combate Américas.