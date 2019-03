El lado humano del octágono

Para Alberto “El Patrón” -o Del Río, nombre con el cual adquirió mayor reconocimiento- ser la cara de una empresa de artes marciales mixtas (MMA) es volver a las raíces y evitar que las nuevas generaciones de peleadores pasen por los problemas que él experimentó en carne propia.

Como presidente de Combate Américas, que regresa a Guadalajara el próximo viernes con la función “México vs. España”, “El Patrón” resalta las virtudes de esta empresa, que apoya a sus peleadores más allá de lo deportivo.

Cuando tienes tanto talento dentro y fuera de la jaula, cuando a los peleadores les demuestras que valen, que no son carne de cañón, tienes un interés legítimo y honesto de llevarlos a que cambien sus sueños”.

“Esta empresa hace tanto por los latinos; no nada más está cumpliendo sueños de todos esos muchachos que en el pasado les cerraron la puerta en la cara en muchos lugares, sino que ahora llega esta empresa con esta propuesta desde hace cuatro años de apoyar al talento latino, mexicano y eso me llena de orgullo, el ver cómo estos muchachos están creciendo profesional y personalmente”.

Y es que el propio Alberto, como luchador y peleador profesional, vivió en carne propia el rechazo en el extranjero por ser mexicano, esto a pesar de formar parte de una de las familias luchísticas de mayor abolengo en el país, algo que desea evitar a toda costa en Combate Américas, de la mano de Campbell McLaren, fundador de la empresa.

Esta manera de dirigirse le ha redituado a Combate Américas, pues ahora se trata de una empresa bien posicionada en Estados Unidos, México, Sudamérica y España y la clave de ello está en sus políticas.

Es una empresa de la que tenemos que sentirnos orgullosos, porque con un nombre en español está traspasando fronteras y está siendo vista en toda la Unión Americana”

“El éxito de Combate Américas es la transparencia y la honestidad con la hace las cosas. Nosotros sabemos quién viene a nuestro país a llevarse dinero para sus arcas sin dejar nada de beneficio para el deporte, para los atletas latinoamericanos. Desde el día uno, Combate Américas ha apostado por ese talento latino que nadie tomaba en cuenta y que ahora se están convirtiendo en estrellas del deporte alrededor del mundo”, señaló “El Patrón”.

Por ello, el reto para esta firma de artes marciales mixtas no es mantenerse, sino crecer apoyados por todos aquellos que tienen talento y quieren trascender, sin que pasen ratos amargos.

“Aquí lo único que necesitas si quieres un lugar en esta empresa es tener talento. Nunca te vamos a cerrar las puertas, nunca te vamos a decir no; esa es la parte importante y por la que disfruto mi trabajo con Combate Américas, porque no solamente yo, sino muchos atletas han sufrido de ese tipo de discriminación y han tenido que rajarse el alma. Si podemos aportar un poco para ese talento que tiene muchas ganas de que su camino sea más sencillo que el nuestro, nos debería de dar vergüenza si no lo hiciéramos”, concluyó la figura mexicana.

La Arena Coliseo, el escenario de “México vs. España”

La mítica Arena Coliseo de Guadalajara será el escenario de la segunda función que Combate Américas celebra en su historia en la Perla Tapatía, con la cartelera denominada “México vs. España”, en la que el combate estelar será entre Álvaro “Chango” Herrera e Ignacio Capella.

“Vamos a la legendaria Arena Coliseo, que sabemos es la cuna y el lugar de predilección para los amantes del boxeo y la lucha libre y ahora de las artes marciales mixtas. Es nuestro regreso a Guadalajara, la primera parada en la ciudad en 2019 después del éxito del año pasado”, dijo Alberto “El Patrón”, presidente de la empresa.

El también luchador profesional destaca sobre esta cartelera que está en juego la identidad nacional de los combatientes, pues esa es una de las esencias de la empresa. “En Combate Américas nos encanta hacer este tipo de competencias poniendo en juego el nacionalismo, la bandera, el amor a la patria y pues en ese afán de seguir innovando traemos este México vs. España a Guadalajara”.

Este es el regreso de Combate Américas a la ciudad después de que el 26 de octubre del año pasado se llevara a cabo la llamada Batalla de Guadalajara, velada en la que nueve de 12 peleas terminaron en sumisión, nocaut o nocaut técnico.