En duda, continuidad de William en América

A pesar de que tiene seis meses más de contrato, no es un hecho la permanencia de William da Silva en América ante la falta de continuidad durante el Clausura 2018. El brasileño naturalizado mexicano apenas disputó ocho partidos de la temporada regular y ninguno de Liguilla, lo que pone en entredicho su permanencia en "el nido" de Coapa.

"Estoy molesto porque no pude aportar más en la cancha pero respetando cien por ciento la autoridad que tiene el entrenador y el parado del equipo. Yo quiero seguir en América, me encanta estar acá, pero no siempre las cosas salen como esperamos, hay que esperar, tengo contrato hasta diciembre y veremos qué pasa", agregó el mediocampista americanista.

Después de la eliminación ante Santos, jugadores de América se presentaron a las instalaciones de Coapa y rompieron filas para tener un periodo de vacaciones. Se tiene previsto que se reporten en junio.

LS