En Cruz Azul respaldarán a jugadores de Veracruz

Los jugadores de Cruz Azul respaldarán 100 por ciento la decisión que tomen sus compañeros de Veracruz en el futuro próximo y respecto a una posible huelga, aseguró el defensa Julio César Domínguez.

"No estoy bien al tanto de eso, pero como todos los jugadores que estamos en esta profesión obviamente nos apoyamos", dijo este martes el "Cata" Domínguez en rueda de prensa en las instalaciones de La Noria.

Por el tema de adeudos de Tiburones Rojos con los futbolistas del equipo existe el rumor de una posible huelga, y aunque el zaguero celeste dijo desconocer el tema, afirmó que respaldarán a sus compañeros de profesión.

"Lamentablemente les está pasando a los de Veracruz y tienen 100 por ciento nuestro respaldo como jugadores y seres humanos, apoyándolos, y la decisión que tomen los vamos a respaldar nosotros".

Por otra parte, confía que la afición mexicana se pueda contener a partir de esta noche en el Estadio Azteca y de una vez por todas se termine el grito homofóbico en los estadios, el cual, de seguir, podría afectar a la Selección Nacional y a clubes locales.

"A veces como mexicano no puedes contener, es parte del mexicano, va a ser muy difícil, pero confío en los paisanos que en el partido de hoy (México-Panamá) respeten, que no se haga ese grito, que sea de los primeros países donde no lo hagan".

"El aficionado siempre quiere ganar, nosotros también".- Julio César Domínguez#ConstruyendoLa9loria pic.twitter.com/Bn20RYiU9w — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) October 15, 2019

La Máquina cumplió este martes su segundo entrenamiento de la semana con la mira puesta en Morelia, al que recibirá el sábado en el Estadio Azteca en juego de la jornada 14 del Apertura 2019 de la Liga MX.

AJ