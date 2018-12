En Cruz Azul niegan problemas de mentalidad en final ante América

El director deportivo Ricardo Peláez descartó que Cruz Azul haya tenido problemas de mentalidad durante la final del pasado domingo ante América y exhortó a dejar de lado lamentos, pues ellos ya piensan en el torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El dirigente detalló que más allá de un bajón psicológico simplemente fue un altibajo, como sucedió a lo largo del semestre cuando perdieron contra Necaxa, Pachuca, Querétaro y en Liguilla ante Monterrey.

"Contra Monterrey jugamos mal, contra Necaxa en la Liga perdimos, contra Pachuca en el primer tiempo jugamos mal y acabamos perdiendo, con Querétaro también. Los equipos tienen altibajos, no hablaría que el equipo se haya caído mentalmente en la final".

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria, admitió que el conjunto de las Águilas "futbolísticamente nos superó, no nos caímos mentalmente".

Remarcó: "Por qué no hablar de fortaleza mental cuando fuimos el mejor del torneo, fuimos superlíderes, ganamos la Copa. Perdimos la cereza del pastel sí, perdimos contra un gran equipo que fue segundo general, no veo a un equipo que se cayó mentalmente, no comparto eso".

Exhortó a evitar lamentos por perder una final más frente al América y de inmediato Peláez Linares y el cuerpo técnico encabezado por el portugués Pedro Caixinha, desde el lunes se pusieron a planear lo que vendrá en el próximo semestre, donde el doblete sigue siendo el objetivo primordial.

"Cruz Azul es un equipo grande, para ellos (los aficionados) trabajamos, para darles una alegría; hay cierta desilusión pero qué ganamos lamentándonos y poniéndonos a llorar. Desde el lunes trabajamos, ya presentamos al primer refuerzo (Orbelín Pineda), estamos trabajando, no estamos pensando en otra cosa que no sea el éxito".

Para los seguidores de La Máquina, el director deportivo solo tuvo "palabras de agradecimiento, nos apoyaron desde la fecha uno, no tenemos nada que decirle a la afición más que gracias por su apoyo, solidaridad, exigencia".

Después de quedarse a la orilla del campeonato en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, Ricardo Peláez aviso: "vamos por todas las canicas el próximo torneo".

OF