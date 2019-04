En Chivas tenemos que ponerle el pecho a las balas: Jesús Molina

La situación que vive Chivas es apremiante, la cual tiene a los jugadores apenados con la afición y la directiva porque no han dado lo que se esperaba futbolísticamente, y si están metidos en problemas de descenso es porque dejaron de hacer muchas cosas, así Jesús Molina precisó que es tiempo de salir a dar la cara en la cancha.

''La presión cada vez se va haciendo más grande, eso está claro. Estamos en un bache complicado, pero es una buena oportunidad para demostrar de qué estamos hechos, si podemos afrontar estas situaciones o si somos jugadores del montón. Yo espero que no seamos jugadores del montón. Tenemos que ponerle el pecho a las balas, no podemos escondernos en una situación como esta''.

''La realidad es que el equipo está metido en problema porcentual, hay que afrontarlo como tal, pero si ganamos estos cinco partidos, te va alejando del problema de descenso y te mete a una Liguilla, se ve lejana esa posibilidad pero no imposible. No calificar sería un fracaso, pero eso no pasan por la cabeza todavía''.

La mentalidad de los rojiblancos es ganar lo que le resta al torneo, porque entonces saldrían del fondo de la tabla de cociente y regresaría de alguna manera algo de paz al equipo.

''Se vienen cinco finales que sabemos son importantes por lo que nos jugamos para el siguiente torneo, así que la realidad es que el equipo está muy metido, muy concentrado y con la ilusión de ¿por qué no?, calificar a una posible liguilla''.

Molina precisó que los culpables por la situación que vive el Guadalajara son los jugadores, con cierto porcentaje en todos los niveles pero principalmente ellos, ya que han decepcionado por no estar donde la afición esperaba en este Clausura 2019.

''Hemos quedado a deber grupalmente y en lo individual, tampoco hemos sido lo que se esperaba. Quedan cinco partidos que hay que ganar, pero hay que demostrarlo porque hablar es muy fácil. Hay que afrontar la situación, lo más fácil sería tirar la toalla pero no, hay plantel. No creo que pase por un tema de actitud, ni que el equipo esté relajado en ese aspecto''.

