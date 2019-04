De Alberto Coyote depende quedarse

Mariano Varela, coordinador deportivo de Chivas, tiene claro el perfil del estratega que buscan para el Rebaño, el cual no sólo los tendrá que sacar del problema de cociente, sino que sea una apuesta a largo plazo por la vía de los resultados.

“Por supuesto que estamos en el análisis de técnicos. No tomaremos la determinación tan rápido, vamos a analizarla bien. No vamos por un técnico para eludir el descenso en el actual torneo y el que viene, sino que estamos buscando uno que nos meta a otro nivel, a lo que representa esta camiseta con un proyecto a largo plazo”.

Varela no dio nombres, solamente mencionó que están “buscando en todos los continentes. No vamos por una nacionalidad nada más, puede ser mexicano, extranjero que esté en México o de otro país, sudamericano, europeo. No interesa la nacionalidad, sino que venga a trabajar en el proyecto de lo que pretendemos”.

El coordinador deportivo puntualizó que el proyecto que quieren echar a andar es ambicioso, por eso “queremos cumplir varios puntos en el perfil.

Coyote tiene la palabra

Sin embargo, Alberto Coyote tiene en sus manos la oportunidad de hacer un cierre triunfal con el Rebaño en las cinco fechas que restan al torneo, y si los lleva a la Liguilla podría ser tomado en cuenta para un proyecto de largo impulso.

“Si Beto tiene un gran campeonato (cierre), por supuesto que es candidato a seguir, mientras no se cierre algo. Beto está preparado, lo sé perfectamente, conoce lo que es Chivas y no lo descartamos para nada que pueda seguir de acuerdo a las negociaciones que podamos tener en próximos días”.

El nuevo pastor debe conocer la Liga

La mala experiencia de los recientes torneos ha orillado al Club Guadalajara a buscar un entrenador que dé resultados en el corto y largo plazo, que les permita un proyecto que lleve al equipo a ser protagonista de la Liga.

Si bien buscan en los cinco continentes, como dijo Mariano Varela, una premisa es que el estratega conozca el futbol mexicano, y es ahí donde suenan los nombres de viejos conocidos Antonio Mohamed, Tomás Boy y Francisco Palencia.

Este último, precisamente rival del próximo fin de semana del Rebaño cuando enfrente el el Estadio Akron a los Lobos de la BUAP, ya había estado en el radar, antes de que llegara José Saturnino Cardozo.