En Chivas no se sienten menos que los líderes de la Liga MX

Pese a que no se han podido posicionar durante las 15 fechas del Guard1anes 2020 entre los primeros cuatro lugares, el defensa central del Guadalajara Hiram Mier, ve mucho potencial en el equipo para pelearle a cualquiera de los que han ocupado los primeros puestos en el torneo y aseguró que lo demostrarán ante Pumas y cerrando contra el Monterrey.

“No nos hemos sentido inferiores a ningún equipo, hemos luchado bien, podemos y sabemos que podemos hacerlo mejor, por eso trabajamos para cerrar de la mejor manera. Tenemos detalles, el futbol de hoy marcan mucha diferencia, lo cual nos ha pasado a nosotros que alguna desconcentración (les hacen gol) y nos falta el último pase, la última decisión para mejorar porque generamos. Vamos por los partidos que quedan para mejorar”.

Mier ha jugado todos los minutos en el campeonato, pero no está satisfecho porque el trabajo colectivo no ha sido el que esperan y hay mucho por hacer, por demostrarse y alegrías que darle a la afición.

“Son partidos contra rivales buenos, están arriba en la tabla y te sirve para darnos cuenta qué estamos dejando de hacer, para mejorar y obtener resultados. En lo individual me siento, si no en mi mejor momento, sí cerca de él. Tengo todos los minutos jugados en el torneo, en la semana lucho por mi puesto, si me toca jugar, darlo todo y si no, apoyar en todo momento”.

Calificar a la Liguilla por el título es una asignación pendiente, es cierto que no cumplirán con el objetivo primario, meterse entre los primeros cuatro de la general, que el repechaje no estaba en los planes pero tienen todavía ya en la eliminatoria, de ir por la trece.

“Tengo un objetivo claro en mi cabeza, pelear por el campeonato, todo el equipo lo tiene y primero calificar, porque teníamos torneos anteriores donde no lo pudimos lograr, porque dejamos resultados en el camino que nos impedía pelear por el campeonato, ahora queremos luchar por eso porque la afición se lo merece”.

El trabajo del Guadalajara en estos días, es eliminar los diferentes errores cometidos durante las jornadas pasadas porque algunos se siguen repitiendo y también, no han estado precisos ni tan intensos como desean.

“Obviamente el rival cuenta, hace cosas positivas, generan espacios, movilidad que se nos complica pero los puntos que hemos dejado atrás han sido por errores defensivos, en la media cancha o adelante que no hemos marcado o en la portería que también hemos tenido detalles, que nos han costado puntos, el hubiera no existe pero si estuviéramos más arriba en la tabla”.

AJ